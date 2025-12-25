Что делать, если кашель долго не проходит?

Многие, кто сталкивался с простудой, или те, у кого дети переносили ОРВИ, не понаслышке сталкивались с длительным кашлем. Уже и антибиотики назначались, и несколько курсов отхаркивающих препаратов, и температура давно прошла, а кашель как был, так и остался. При этом состояние явно далеко от здорового, поэтому говорить об остаточном кашле не приходится. Поговорим о том, как побороть длительный кашель.

Какой кашель считается затяжным?

Кашель является неспецифическим симптомом множества заболеваний. Наиболее часто он наблюдается при острых респираторных заболеваниях. Основной причиной простудного кашля являются вирусы. Большинство пациентов, жалующихся на длительный простудный кашель – дети, поскольку они болеют намного чаще взрослых (до 5 – 8-ми раз в году). 50 – 70 % заболевших составляют дети до года, 30 – 60 % детей – школьного возраста.

Кашель по продолжительности разделяют на:

Острый кашель – длительностью до 3-х недель;

Длительный острый кашель – длительностью 3-8 недель;

Хронический кашель – длительностью более 8-ми недель.

Примерно у 90 % заболевших кашель при ОРВИ проходит к третьей неделе лечения. У остальных пациентов выздоровление по разным причинам может затянуться.

Почему кашель долго не проходит?

Причинами длительного течения кашля могут быть: несвоевременное начало лечения, различные осложнения простуды, наслоение бактериальной инфекции, сопутствующие соматические заболевания. При обследовании пациентов с затяжным кашлем наиболее часто выявляются:

Бронхиальная астма;

Затяжной бактериальный бронхит;

Хронические заболевания ЛОР-органов;

Аллергические заболевания;

Гастро-эзофагеальный рефлюкс;

Повышенная реактивность бронхов после перенесенного коклюша, хламидийной инфекции и других заболеваний.

Но, конечно, в каждом конкретном случае лучше не строить догадки, а обратиться к врачу для поиска точной причины длительного течения кашля.

Какие дополнительные исследования может назначить врач при затяжном кашле?

Внимательный сбор анамнеза и аускультация легких уже могут пролить свет на причины затяжного кашля. Для этого врач уточняет длительность и характер кашля, наличие риносинусита, хрипов, риск попадания инородных тел, применение определенных препаратов (например, ИАПФ могут вызывать кашель); спрашивает, есть ли аллергические заболевания в семье, каково состояние окружающей среды, имеется ли наличие профессиональных вредностей. Если, несмотря на применяемое лечение, кашель прогрессирует или состояние пациента ухудшается, то требуется выполнение рентгенографии органов грудной клетки (при вероятности пневмонии) или бронхоскопии (при подозрении на инородное тело). Дополнительно могут быть назначены:

Анализы крови и мочи;

Посев мокроты у пациентов с продуктивным кашлем;

Пикфлоуметрия (измерение пиковой скорости выдоха) для диагностики бронхиальной астмы;

Компьютерная томография – для обнаружения бронхоэктазов;

Исследование хлоридов пота при подозрении на муковисцидоз.

Для исключения патологии со стороны внутренних органов могут назначаться: электрокардиограмма, УЗИ сердца, исследование рН желудка и другие исследования.

Чем опасен длительный кашель?

Длительный кашель может сопровождаться развитием различных осложнений, в том числе опасных для жизни. Когда кашель долго не проходит, могут повреждаться дыхательные пути с развитием кровохарканья, подкожной эмфиземы, пневматоракса, потери голоса. Иногда сильный кашель может приводить к кровоизлияниям в конъюнктиву, петехиям, переломам ребер и недержанию мочи. Одними из наиболее частых осложнений затяжного кашля являются также миалгии в области грудной клетки и брюшного пресса. Длительный кашель способствует нарушению общего самочувствия, аппетита, сна, работоспособности. Кашляющий человек испытывает трудности в общении с другими людьми из-за обоюдного страха заразить или заразиться респираторной инфекцией. Поэтому при появлении первых симптомов кашля необходимо обращаться к врачу и получать соответствующее лечение.

Как эффективно вылечить затяжной кашель?

Когда кашель долго не проходит у взрослого или ребенка, самолечение чревато. Лучше всего обратиться к врачу и следовать его рекомендациям. К тому же тот факт, что кашель беспокоит длительное время, вовсе не говорит о том, что надо применять большое количество лекарственных препаратов. В Кокрановском обзоре, выполненном в 2014 году, показано, что антигистаминные и противовоспалительные средства при затяжном кашле имеют такую же эффективность, как плацебо. Также учеными было выявлено частое необоснованное назначение антибиотиков. Поэтому в настоящее время для лечения затяжного кашля широко применяются альтернативные средства лечения, такие, как фитотерапия. Эффективным аптечным растительным препаратом для лечения простудного кашля и бронхита является Бронхипрет®.

Благодаря комплексному составу (экстракты тимьяна и плюща в сиропе и растворе, тимьяна и первоцвета в таблетках) Бронхипрет® имеет широкий спектр фармакологических эффектов. Он обладает противовоспалительным, секретолитическим, бронхорасширяющим, противовирусным действием. Важным в лечении затяжного кашля является противовоспалительный эффект Бронхипрета®. В результате приема лекарства кашель становится менее болезненным, не таким частым и в целом быстрее проходит. Благодаря приему Бронхипрета® сокращаются сроки лечения и облегчается течение заболевания. Эффективность лекарства научно доказана.

В Кокрановском обзоре 2015 года отмечена высокая эффективность экстрактов тимьяна, плюща и первоцвета в снижении частоты и тяжести проявлений кашля. А в исследовании, проведенном в России с участием 1234 детей от 0 до 17-ти лет подтверждена хорошая переносимость препарата. Согласно инструкции, Бронхипрет® может применяться у детей с 2-х лет (сироп).

