Почему бронхит переходит в пневмонию?

Причины развития бронхита и пневмонии

Бронхит и пневмония – это респираторные инфекции. Чаще всего бронхит бывает вызван вирусами. Заразиться этим заболеванием можно «благодаря» контактам с чихающими и кашляющими людьми. Также вирусы могут некоторое время существовать на поверхности мебели и предметов в помещении, где находился заболевший. Они очень заразны. Поэтому простывший человек в семье создает потенциальный риск развития заболевания у всех домочадцев. Коварство респираторных вирусов в том, что один и тот же возбудитель может вызвать как обычную простуду, так и бронхит.

Пневмонию могут вызывать как вирусы (например, печально известный вирус SARS-CoV-2, вызывающий опасные для жизни поражения легких), так и бактерии. Среди бактерий, наиболее часто вызывающих пневмонию, особенно выделяется Streptococcus pneumoniae. Он может передаваться от заболевшего человека через кашель. Однако пневмонией болеют не все контактные, поскольку в большинстве случаев иммунная система человека сразу же убивает эти бактерии. Поэтому для развития воспаления легких необходим ряд предпосылок.

Факторы перехода бронхита в пневмонию

Бронхит может перейти в пневмонию, если иммунная система человека не справляется с внедрившейся в организм инфекцией и не может локализовать воспалительный процесс. Дисфункция иммунитета может возникать по разным причинам:

Из-за недавно перенесенной ОРВИ;

В результате наличия хронического заболевания органов дыхания (хронический бронхит, бронхиальная астма, врожденные аномалии строения бронхолегочной системы);

Из-за сопутствующих соматических заболеваний (например, патология сердечно-сосудистой системы).

Люди, болеющие бронхитом, могут иметь более высокий риск развития пневмонии. Это происходит из-за общности строения слизистой оболочки дыхательных путей и нарушения дренажной функции бронхов. Воспалительный процесс в слизистой оболочке бронхов нарушает работу естественной «щетки» дыхательных путей, состоящей из ресничек мерцательного эпителия и жидкого слизистого слоя – мукоцилиарного транспорта. В норме этот механизм обеспечивает выведение из организма патогенов, токсинов, частичек пыли. При воспалении возникает отек, увеличивается секреция и вязкость слизи, которая вызывает слипание «щеточек»-ресничек и блокирует работу очистительного механизма. Густая слизь застаивается в дыхательных путях, образуется мокрота, которая не дает нормально дышать и является прекрасной питательной средой для патогенных бактерий. Если организм не справляется с процессом выведения мокроты, может присоединиться бактериальная инфекция и развиться пневмония.

При пневмонии воспалительная реакция распространяется с бронхиального дерева на легочную ткань (альвеолы). В результате в альвеолах скапливается жидкость, которая нарушает газообмен в легких. При этом пневмония при COVID-19 отличается по механизму развития и по симптоматике, характеризуется первичным вирусным поражением легочной ткани и быстрым течением.

Доктор, что у меня?

Самостоятельно определить, какое заболевание развивается, бывает очень затруднительно. Поэтому нужно незамедлительно обратиться к врачу при наличии определенных симптомов, таких как:

Сухой приступообразный кашель или глубокий кашель с мокротой;

Повышение температуры тела;

Утомляемость, слабость;

Боль и дискомфорт в грудной клетке;

Бледность кожи, одышка.

Врач подробно расспросит об истории болезни, проведет осмотр и назначит дополнительные обследования, такие как общий анализ крови, рентгенография грудной клетки или компьютерная томография. Это даст точный ответ на вопрос, какое заболевание развилось.

Важно помнить, что есть люди, подверженные более высокому риску развития пневмонии. В их числе:

Пожилые люди;

Маленькие дети;

Курящие;

Люди с ослабленным иммунитетом;

Люди с сопутствующими заболеваниями.

Проверьте, не находитесь ли вы в группе риска по развитию пневмонии.

Бронхипрет® – надежная помощь при кашле

Чтобы бронхит не перешел в пневмонию, важно своевременно начать его лечение. Важнейшим моментом является медикаментозное воздействие на кашель. Поскольку при бронхите важно как можно быстрее восстановить дренаж бронхов, необходимо подобрать оптимальную муколитическую и секретолитическую терапию. Примером такого лекарства может быть немецкий растительный препарат Бронхипрет®. Предпочесть именно это лекарство стоит благодаря его высокой эффективности. Он смягчает кашель и делает его не таким раздражающим, помогает выводить мокроту. Кроме этого, Бронхипрет® обладает мощным противовоспалительным и природным антимикробным действием.

Высокая эффективность и хорошая переносимость Бронхипрета® подтверждена в ходе многочисленных научных исследований. Например, в масштабном исследовании с участием 7 000 пациентов с острым бронхитом было доказано преимущество Бронхипрета® по сравнению с амброксолом и ацетилцистеином, а также его высокая эффективность в сочетании с антибиотиками. В другом исследовании было доказано, что 10-дневный курс Бронхипрета® отчетливо способствует уменьшению кашля и ускоряет процесс выздоровления. При этом хорошая переносимость препарата была отмечена в 96,5% случаев.

Длительное применение данного фитопрепарата во врачебной практике также позволило сделать вывод о том, что Бронхипрет® во многих ситуациях предпочтительнее синтетических препаратов от кашля. Препарат выпускается в разных фармацевтических формах (сиропе, растворе для приема внутрь, таблетках), что позволяет применять его как у взрослых, так и у детей.

Какие меры предосторожности нужно соблюдать?

Правильное и своевременное лечение бронхита позволит избежать вероятных осложнений. Для того, чтобы бронхит не перешел в пневмонию, выполняйте простые рекомендации:

Соблюдайте рекомендации лечащего врача!

Обратите внимание на укрепление иммунитета.

Не назначайте себе антибиотики самостоятельно! Эти препараты может назначить врач, но только в том случае, если бронхит вызван бактериальной инфекцией. Неправильное применение антибиотиков (неверная доза, короткий курс лечения) может спровоцировать развитие антибиотикорезистентности и возникновение пневмонии.

Принимайте Бронхипрет® с первых же проявлений кашля. Этот препарат можно принимать как при сухом, так и при влажном кашле.

Если на фоне бронхита после периода улучшения вы все же снова почувствовали недомогание, не тяните с обращением к врачу. Специалист поможет скорректировать лечение и даст рекомендации по длительности приема лекарств.

Литература: