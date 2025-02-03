Как обостряется бронхит?

Хронический бронхит – это распространенный воспалительный процесс в бронхах, не связанный с поражением легких, который проявляется кашлем и характеризуется длительным течением, наличием периодов обострений и ремиссий. О хроническом бронхите принято говорить, если кашель продолжается не менее 3 месяцев в году в течение 2 лет подряд.

Что влияет на обострение хронического бронхита?

Хронический бронхит – самая распространенная форма среди хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ). В современном мире эти заболевания, к сожалению, не редкость. Причинами развития хронического бронхита могут быть:

  • Курение;
  • Проживание в экологически неблагоприятном районе с загрязненным воздухом;
  • Работа с промышленными вредностями, в запыленных условиях;
  • Наличие у человека врожденных особенностей строения бронхолегочной системы;
  • Склонность к аллергическим реакциям;
  • Сниженный иммунитет;
  • Общие патологии (заболевания сердечно-сосудистой системы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь).

Эти факторы и их сочетание могут являться предпосылками развития хронического воспалительного процесса в бронхах. Он чаще всего развивается на фоне снижения иммунитета и переохлаждения, в сырую и ветренную погоду, после перенесенных ОРВИ. Легкость возникновения обострений объясняется тем, что, находясь под постоянным воздействием вредных внешних факторов, слизистая оболочка бронхов не успевает восстановить свою структуру, в результате чего страдает ее защитная и очистительная функция, снижается местный иммунитет. Поэтому к лечению обострений нужно относиться максимально серьезно, чтобы сделать перерывы между ними как можно более длинными. Это замедлит прогрессирование процесса и даст возможность дыхательной системе восстановиться.

Как проявляет себя заболевание?

Основные проявления хронического бронхита – это:

  • Кашель с мокротой;
  • Общая слабость;
  • Потливость.

Температура тела может быть в пределах 37 – 37,5 0 С или не повышаться вовсе. Кашель наиболее выражен утром. Приступы кашля при хроническом бронхите могут быть вызваны:

  • Вдыханием холодного, морозного воздуха;
  • Перепадами температур (возвращением с холодной улицы в теплое помещение);
  • Сигаретным дымом, пылью, выхлопными газами;
  • Сухим воздухом, наличием в нем раздражающих веществ.

При обострении хронического бронхита чувствительность кашлевых рецепторов повышена. Это приводит к тому, что кашель резко усиливается, становится надсадным, лающим. Постепенно под воздействием лечения бронхиальная проходимость улучшается и кашель становится менее выраженным, беспокоит реже, начинает отходить мокрота. Важно подобрать эффективное комплексное лечение заболевания, которое обязательно будет включать в себя препараты от кашля.

Что нужно делать для лечения обострений?

Лечение бронхита следует доверить исключительно врачу. Ошибочно полагаться на рекомендации друзей и знакомых, заниматься самолечением. Особенно серьезное внимание лечению бронхита нужно уделять пациентам из групп риска:

  • Детям;
  • Пожилым людям;
  • Лицам, склонным к аллергии, страдающим бронхиальной астмой или серьезной сердечно-сосудистой патологией.

Лечение хронического бронхита комплексное. Оно зависит от степени тяжести болезни, ее причины, сопутствующей патологии. Пациентам любого возраста врач порекомендует:

  • Постельный режим на период обострения;
  • Полноценное, сбалансированное питание;
  • Обильное питье (способствует разжижению мокроты);
  • Нахождение в помещении с влажным воздухом (облегчает дыхание).

Из медикаментов могут быть назначены:

  • Муколитические и отхаркивающие препараты;
  • Антибиотики (при бактериальной природе бронхита);
  • Противовоспалительные и жаропонижающие лекарства;
  • Бронходилататоры (при наличии обструкции);
  • Антигистаминные препараты (при аллергическом воспалении);
  • Фитопрепараты, оказывающие комплексное противовоспалительное, антимикробное и муколитическое действие (Бронхипрет®, производство компании «Бионорика», Германия).

Если вы доверяете народной медицине, согласуйте применение этих методов с лечащим врачом. Например, вместо отваров отхаркивающих трав лучше все же применять Бронхипрет® – растительный препарат с доказанной эффективностью.

Фитотерапия при хроническом бронхите

В стадии обострения хронического бронхита лечение должно быть направлено на устранение воспалительного процесса в бронхах, улучшение бронхиальной проходимости, восстановление иммунитета. Для этих целей идеально подходит немецкий фитопрепарат Бронхипрет®. Он содержит в своем составе комбинации растительных экстрактов тимьяна и плюща, тимьяна и первоцвета. Эти растения обладают следующими эффектами:

  • Секретолитическим (разжижают мокроту и способствует ее выведению);
  • Бронхолитическим (восстанавливают проходимость бронхов, нарушенную из-за спазма);
  • Противовоспалительным (уменьшают воспаление и отек слизистой оболочки дыхательных путей).

Также подтвержден противомикробный (антибактериальный и противовирусный) эффект препарата, обусловленный свойствами экстракта плюща и тимолом, который содержится в эфирном масле тимьяна.

Бронхипрет® – это препарат, которому доверяют врачи и пациенты. По своей эффективности он зачастую превосходит синтетические лекарства. Например, у него сильно выражены муколитический и противовоспалительный эффекты, что делает Бронхипрет® препаратом №1 в лечении кашля. Ввиду необходимости комплексного лечения при хроническом бронхите он может применяться совместно с другими препаратами, за исключением отхаркивающих лекарств.

Как предупредить обострение хронического бронхита?

При стихании воспалительного процесса на первый план выходит профилактика обострений. В основном все рекомендации строятся на методах укрепления иммунитета. Если соблюдать их, можно надолго забыть об обострениях хронического бронхита. Важно:

  • Избегать переохлаждения;
  • Одеваться по сезону;
  • Бросить курить;
  • Носить защитную медицинскую маску при вероятности контакта с заболевшими простудными заболеваниями и загрязненным воздухом;
  • Регулярно проводить влажную уборку;
  • Заниматься физкультурой.

Полезными могут оказаться физиотерапевтические методы и санаторно-курортное лечение несколько раз в год. Если вы все же простыли, важно не доводить до обострения бронхита и принимать препараты с первых же дней кашля. Таким лекарством вполне может быть Бронхипрет®.

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