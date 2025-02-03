(Дополнение) Хронический бронхит: основные симптомы и лечение

Это происходит из-за неблагоприятной экологии, работы на вредных производствах, связанной с вдыханием повреждающих веществ, и, как ни печально, из-за беспечного отношения к собственному здоровью. Несвоевременное лечение острых бронхолегочных заболеваний и вредные привычки (курение) являются несомненными пусковыми факторами хронического бронхита. Если это заболевание все же развилось, нужно выработать правильные подходы к его лечению и неукоснительно их придерживаться. Это поможет сберечь ваше здоровье на долгие годы.
Хронический бронхит – частая форма хронических неспецифических заболеваний легких (ХНЗЛ), которая в последнее время имеет тенденцию к все более широкому распространению. Хроническим бронхитом страдает от 10 до 20% населения, а рост заболеваемости составляет 6-7% для горожан и 2-3% для сельчан.
Развитие заболевания связано с прогрессирующим воспалением, полностью затрагивающим все бронхи, без признаков поражения легких, которое проявляется кашлем. О хроническом характере процесса принято говорить, если кашель продолжается не менее 3-х месяцев в году в течение 2-х лет подряд. При этом должны быть исключены все другие заболевания, сопровождающиеся кашлем, в том числе сердечно-сосудистая патология.
Сильнейшим провокатором развития хронического бронхита является курение. Многие курильщики ощущают на себе вред пагубной привычки не сразу, а постепенно. Осознавать его они начинают, когда кашель становится постоянным спутником. При этом важно понимать, что хронический бронхит может провоцировать развитие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), которая в структуре смертности в России занимает 4-е место, рака легкого и сердечно-сосудистых заболеваний.
Во время обострения хронического бронхита происходит резкое усиление кашля, который становится надсадным, мучительным, иногда лающим. Чаще всего кашель беспокоит заболевших по утрам. Это происходит из-за раздражения кашлевых рецепторов скопившейся за ночь мокротой. По мере ее откашливания проходимость бронхов улучшается, и кашель становится менее выраженным и не таким частым. Таким образом, основными симптомами хронического бронхита являются:
Страдающие хроническим бронхитом, который длится больше 10-15 лет, и не в полной мере пролечивающие кашель в периоды обострения со временем могут «заработать» осложнения в виде:
Эмфизема легких значительно ухудшает самочувствие человека, возможность выполнения им физических нагрузок и даже повседневной деятельности, существенно снижает качество жизни. Бронхоэктазы встречаются в 12-35% случаев хронического бронхита.
Кроме кашля люди, страдающие хроническим бронхитом, отмечают у себя повышенную утомляемость, потливость, слабость, периодическое повышение температуры тела. Наиболее часто причиной повышения температуры является инфицирование органов дыхания возбудителями, передающимися воздушно-капельным путем, и вызывающими обострение хронического бронхита.
Однако температура тела может повышаться не в каждом случае обострения, а только на фоне ОРВИ. Примерно в 1/3 случаев виновниками обострения хронического бронхита становятся вирусы. В их числе риновирусы, коронавирусы, вирусы гриппа и парагриппа.
Основные усилия при лечении хронического бронхита направлены на:
К немедикаментозным мерам профилактики относятся: абсолютный отказ от курения, устранение действия ингаляционных раздражителей на слизистую оболочку дыхательных путей, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику и физиотерапию.
Таким лекарственным фитопрепаратам, как Бронхипрет®, все чаще отдают предпочтение перед синтетическими медикаментами. Бронхипрет® соответствует мировым стандартам качества, произведен по технологии «фитониринг» и обладает высоким терапевтическим эффектом. В его состав входят комбинации тимьяна и плюща (сироп и капли) и тимьяна и первоцвета (таблетки).
Активные компоненты Бронхипрета® способствуют восстановлению защитных свойств дыхательных путей, улучшают отхождение мокроты, оказывают бактерицидное действие. При применении Бронхипрета® при хроническом бронхите удается добиться разжижения и удаления вязкой мокроты, восстановления просвета бронхов, уменьшения воспалительных процессов в дыхательных путях.
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Дозировки для взрослых и подростков старше 12 лет:
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