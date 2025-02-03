(Дополнение) Бронхит: описание болезни, симптомы и лечение

Каковы основные причины возникновения бронхита?

Дыхательная система играет огромную роль в организме человека. Она состоит из верхних (нос и глотка) и нижних (гортань, трахея, бронхи и легкие) дыхательных путей. Поражение дыхательной системы на любом уровне существенно нарушает самочувствие человека. Особенно опасно, когда поражаются нижние дыхательные пути. Одними из наиболее распространенных заболеваний являются бронхиты. На сегодняшний день заболеваемость бронхитами достигает 30-40% ежегодно среди других респираторных болезней.

Бронхитом люди чаще всего болеют в холодное время года. Такая сезонность связана с высокой распространенностью респираторных вирусов в этот период. Именно вирусы являются основной причиной развития острого бронхита. Вызвать заболевание способны аденовирусы, вирусы парагриппа, гриппа, респираторно-синтициальные вирусы и многие другие.

На втором месте по значимости (но не более 20% случаев) стоит бактериальная инфекция. При бактериальном бронхите основными возбудителями являются стафилококки, стрептококки и пневмококки.

Какие выделяют виды бронхита?

Бронхит классифицируют в зависимости от длительности течения, причины заболевания, наличия обструкции и другой патологии.

По длительности бронхит может быть:

Острым (кашель длится не более 30 дней);

Рецидивирующим (ежегодные обострения 3-4 раза в год);

Хроническим (кашель продолжается более 1-3 месяцев в течение двух лет и более).

С учетом причины заболевание может быть инфекционным (вирусный, бактериальный, смешанный) и неинфекционным (аллергический, вызванный химическими и физическими факторами).

Каковы основные симптомы бронхита?

Для любого вида бронхита обязательно характерно появление или усиление имевшегося ранее кашля. При инфекционном бронхите обычно кашель появляется через несколько дней течения ОРВИ. Вначале он может быть сухим, приступообразным, навязчивым.

В последующем усиливается выделение мокроты и кашель становится влажным. Через 2-3 дня болезни начинает обильно отходить мокрота. При легком течении острого бронхита обычно одышки не отмечается.

Кашель при хроническом бронхите имеет свои отличия. Обычно это длительный кашель в течение нескольких месяцев, беспокоящий человека более 2 лет подряд. Такой кашель бывает влажным, усиливается утром.

К чему может привести недолеченный бронхит?

Недостаточно серьезное отношение к собственному здоровью при кашле может приводить к развитию всевозможных осложнений. Чаще всего осложнения бронхита у детей и взрослых возникают из-за:

Самолечения и несвоевременного обращения к врачу;

Прекращения приема назначенных лекарств при первых признаках улучшения;

Курения (как активного, так и пассивного).

При отсутствии должного лечения острый бронхит может «перерасти» в пневмонию или приобрести хроническое течение. Хронический воспалительный процесс в бронхах приводит к необратимым изменениям в слизистой оболочке дыхательных путей.

Чем отличается бронхит от воспаления легких?

Острая пневмония характеризуется серьезными проявлениями, которые не получится «перетерпеть» и игнорировать. Она проявляется повышением температуры тела, нарастающей интоксикацией, слабостью, общим недомоганием, болью в животе, за грудиной, одышкой и продуктивным кашлем.

При пневмонии, в отличие от бронхита, поражаются нижние дыхательные пути – отдельные участки или целые доли легкого с одной или обеих сторон. Пневмония – более опасное заболевание, чем бронхит, поскольку легкие, кроме дыхания, выполняют другие очень важные функции.

В чем заключается лечение бронхита?

Основные направления лечения при бронхите:

Лечение вирусной/бактериальной инфекции;

Уменьшение воспаления;

Разжижение и выведение густой мокроты;

Восстановление слизистой оболочки дыхательных путей.

В острый период заболевания нужно употреблять как можно большее количество жидкости. Рекомендуется соблюдать легкую диету. При температуре выше 38,5°С рекомендованы жаропонижающие средства. Для облегчения отхождения мокроты применяются комплексные фитопрепараты, муколитические и противовоспалительные средства.

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