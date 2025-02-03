Что нельзя делать во время бронхита?

Как возникает бронхит?

Бронхит – это инфекционно-воспалительное заболевание бронхов. Эта патология вызывается преимущественно респираторными вирусами, которые попадают в организм человека воздушно-капельным путем. Пик заболеваемости острым бронхитом попадает на холодное время года, когда активно распространяется вирусная инфекция.

Как правило, бронхит начинается с признаков обычной ОРВИ: недомогания, повышения температуры, насморка, кашля.

Эти симптомы в какой-то мере направлены на борьбу с болезнетворными микроорганизмами. Например, при повышенной температуре происходит активация иммунной системы и выработка антител, которые угнетают процесс размножения вирусов. Поэтому не торопитесь быстрее сбивать повышенную температуру, особенно, если она держится в пределах 37,5 – 38 0 С. Насморк, чихание и кашель – это защитные рефлексы, направленные на удаление из организма возбудителей ОРВИ и избытка слизи, которые к тому же способствуют восстановлению проходимости дыхательных путей. Поэтому при появлении кашля не стремитесь подавлять его. Лучше добиться, чтобы он из сухого и раздражающего стал влажным и мягким и начал выполнять свою защитную функцию.

Что такое мокрота и почему ее нужно выводить?

Попавшие в организм вирусы внедряются в слизистую оболочку дыхательных путей и вызывают в ней воспалительный процесс и отек тканей. В ответ на это клетками эпителия, выстилающего бронхи, начинает активно вырабатываться слизь. Однако при воспалении она слишком густая и ее слишком много, и защитную функцию она не выполняет. Наоборот, она склеивает реснички мерцательного эпителия, и он перестает очищать организм от слизи и патогенов. Именно эта слизь, которая скапливается на стенках бронхов, называется мокротой. Она раздражает кашлевые рецепторы и усиливает кашель.

В любом случае мокрота должна удаляться из дыхательных путей. Ее скопление чревато развитием бактериальных осложнений и обструкцией бронхов. Если их просвет будет полностью перекрыт, разовьется опасное для жизни состояние – дыхательная недостаточность.

Поэтому важно приложить все усилия для лечения ОРВИ и бронхита. Однако делать это нужно правильно, согласовывая свои действия с врачом.

Какие ошибки чаще всего совершаются при лечении бронхита?

В этом материале собраны самые частые ошибки, которые допускают люди при борьбе с кашлем. Если вовремя изменить свое поведение, можно выздороветь быстрее и предотвратить вероятные осложнения бронхита.

Подавление кашля при наличии мокроты.

Допустим, что человек никак не может откашлять вязкую мокроту, поэтому у него очень сильный кашель. И он настаивает на приеме противокашлевых препаратов. Это в корне неверно! Если принимать эти препараты, мокрота вовсе перестанет выводиться наружу и станет накапливаться в дыхательных путях. В то время как мокроту надо всеми возможными способами выводить наружу. Кроме того, прием противокашлевых препаратов имеет ряд побочных эффектов и опасен у маленьких детей.

Прием антибиотиков для лечения кашля при бронхите.

В представлении многих антибиотики – это «палочка-выручалочка» при серьезных заболеваниях. Люди думают, что сильный кашель при бронхите можно вылечить только антибиотиками. Однако это не так. Достаточно вспомнить, что 90% бронхитов имеют вирусную природу, а на вирусы антибиотики не действуют. Более того, их прием может вызвать такие нежелательные явления, как дисбактериоз, авитаминоз, устойчивость патогенной флоры к их действию. Поэтому применять антибиотики нужно только по согласованию с врачом.

Использование народных методов лечения с недоказанной эффективностью.

В этом перечне – применение травяных сборов от кашля с непостоянной дозировкой и неэффективной концентрацией компонентов вместо лекарств с доказанной эффективностью, лечение горчичниками и банками, игнорирование кашля в надежде, что он прекратится сам.

В чем заключается правильное лечение кашля?

Если вы все еще сомневаетесь, так ли ошибочны перечисленные выше действия, обратитесь к науке. Согласно клиническим рекомендациям по лечению бронхита не рекомендуется:

Назначение антибиотиков (сила рекомендации 1, уровень доказательности А);

Использование антигистаминных препаратов и электропроцедур (сила рекомендации 1, уровень доказательности С);

Применение горчичников, банок, жгучих пластырей (сила рекомендации 1, уровень доказательности С).

В то же время настоятельно рекомендовано применение муколитических препаратов.

Главная задача при лечении бронхита – очистить дыхательные пути от мокроты. Важно знать, что в первые дни заболевания она может накапливаться в бронхах и вызывать сухой кашель. Но затем мокрота должна разжижаться и выводиться из организма. Без лечения это происходит очень медленно. Особенно у маленьких детей, которые не умеют откашливаться. Поэтому необходимо принимать муколитические (разжижающие мокроту) препараты. Подбирать их лучше под контролем врача. Согласуйте с врачом прием лекарств.

Если вы предпочитаете лечиться природными препаратами, не отчаивайтесь. Официальная медицина положительно относится к применению растительных муколитических лекарств, если их действие научно доказано. Наиболее эффективным и безопасным препаратом с доказанной эффективностью для лечения кашля при бронхите является Бронхипрет®.

Бронхипрет® – доказанная эффективность при кашле и бронхите.

Бронхипрет® создан немецкой фитофармацевтической компанией «Бионорика» на основе экстрактов травы тимьяна и листьев плюща (в жидких формах препарата, сиропе и растворе); а также травы тимьяна и корня первоцвета (в таблетках). В комплексе эти растения оказывают секретолитический, бронхорасширяющий, противовоспалительный, противовирусный эффекты. Благодаря растительному составу Бронхипрет® эффективно смягчает раздражающий сухой кашель в первые дни заболевания, а в последующем разжижает и выводит вязкую мокроту, освобождая дыхательные пути. Поэтому это лекарство можно использовать на протяжении всего заболевания, не меняя на другой препарат при разном характере кашля.

Эффективность Бронхипрета® научно доказана. Одно из исследований как раз дает ответ на вопрос: «Что будет, если не лечить кашель»? В нем сравнивали эффективность Бронхипрета® по сравнению с плацебо. Оказалось, что среди пациентов, получавших лечение, частота кашля снизилась на 77,6%, что было достоверно больше, чем у пациентов, которые получали «пустышку». Во втором исследовании было показано, что на фоне лечения Бронхипретом® выздоровление наступало на 2 дня раньше. Пользуйтесь этой информацией, если вам нужно быстрее встать на ноги.

Что еще может способствовать выведению мокроты?

В дополнение к действию лекарства можно простимулировать отхождение мокроты другими вспомогательными способами. Рекомендуется:

Обильное теплое питье;

Ингаляции;

Дыхательная гимнастика.

Согласуйте применение этих методов с лечащим врачом. Он подскажет оптимальные растворы для ингаляций. Важно, чтобы они усиливали эффективность основной терапии и не вызывали аллергических реакций. Не принимайте отхаркивающие и муколитические препараты на ночь, это может усилить кашель. Также обратите внимание, что мокрота лучше всего отходит по утрам, в положении лежа на боку. Поэтому проснувшись, постарайтесь откашляться.

Если вы заболели бронхитом, не стремитесь перенести его «на ногах». Старайтесь побольше отдыхать, ограничьте физические нагрузки, временно откажитесь от посещения спортивного зала, пейте достаточное количество жидкости и правильно питайтесь. Принимайте Бронхипрет®, и выздоровление не заставит себя долго ждать.

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